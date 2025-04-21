學生擺攤連署罷免 台大校長陳文章：都在校外

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（中央社記者張雄風台北21日電）台大日前傳出有學生因收集罷免連署，遭網路攻擊一事。台大校長陳文章今天表示，校內師生對罷免議題有不同看法，但都彼此尊重，學生雖然有擺攤倡議，但都在校外，不影響教學研究。

台大黃姓學生11日在民進黨立委黃捷、范雲、張雅琳等人陪同下召開記者會，指她在臉書表達願意協助收集罷免傅崐萁的連署書，卻遭某大學教授在內的網友言語羞辱與人身攻擊，甚至還有人打電話到學校辦公室抗議。

環境部今天與台灣大學簽署「氣候行動與環境永續」合作備忘錄（MOU），由環境部部長彭啓明與台灣大學校長陳文章代表簽署。

活動後有媒體提問關於學生協助收集罷免連署一事。陳文章表示，校方尊重學生的言論自由，但學生在校園內進行活動必須經過申請，並希望維持校園的寧靜；校內師生對此議題有不同看法，不過也都會彼此互相尊重。

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對學校而言，陳文章說，教學研究是希望能夠在平靜下的校園進行，學生也很自重，收集連署一般都是在固定的地點、也都是在校外，不會影響教學研究的情況下來擺攤。

台大學生會17日晚間在臉書專頁發布聲明，強調一向重視多元聲音，呼籲大家在公共討論中秉持理性與尊重，避免使用帶有敵意或標籤化的語言，唯有透過彼此傾聽與理解，才能共同營造健康而開放的討論環境。（編輯：李亨山）1140421