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金門濃霧漸散 機場能見度改善恢復正常起降

2025/4/22 13:33（4/22 13:46 更新）
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金門22日上午濃霧攪局影響機場能見度，約中午時濃霧漸散，機場現已恢復正常起降。中央社記者吳玟嶸攝 114年4月22日
金門22日上午濃霧攪局影響機場能見度，約中午時濃霧漸散，機場現已恢復正常起降。中央社記者吳玟嶸攝 114年4月22日
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（中央社記者吳玟嶸金門22日電）金門連日濃霧打亂機場航班，今天上午又因濃霧影響能見度金門機場暫停起降，約中午濃霧漸散，機場已恢復正常起降；金門往返廈門、泉州小三通上午一度暫停行駛，現已恢復航駛。

金門連日濃霧打亂機場航班，19日、20日因濃霧影響取消34架次航班，昨天濃霧影響趨緩，民航局協調加班機疏散旅客；金門今天上午又起濃霧，機場能見度降低一度暫停起降，約中午濃霧漸散，機場才恢復正常起降，目前已有飛機陸續到站、離站。

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依金門航空站離、到站即時資訊顯示，截至下午1時，往返台金航班共有22班取消，後續也有數班延遲。

此外，金門縣港務處上午發布停航公告，金門往返廈門、泉州航線自上午7時45時起暫停行駛；約上午11時港務處又發布復航公告，因天候達開航標準，金門水頭－廈門五通，金門水頭－泉州石井航線自上午11時10分起恢復航駛。（編輯：李淑華）1140422

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