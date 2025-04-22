拼裝電動車事故頻傳 交通部：研議全國性指引

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（中央社記者余曉涵台北22日電）各大自行車道或景點附近的拼裝電動車事故頻傳，交通部今天說，這類型的拼裝電動車在法規上屬於慢車，由地方政府管轄，會研議訂定全國性指引，供地方政府參考。

包含台東池上、宜蘭梅花湖、新竹南寮漁港等地方，近年來興起自行車觀光熱潮，就有不少業者出租拼裝電動車供旅客騎乘遊覽當地景點環境，但拼裝電動車的事故頻傳，日前就有遊客在新竹租賃拼裝電動車發生事故受傷後才發現，業者並無相關保險，車輛也沒有相關法規可以管理。

對此，交通部表示，拼裝電動車在法規上屬於慢車，是地方政府的管轄範圍，依照法規如果地方政府沒有訂定管理辦法，就不可以上路。

由於目前並非所有縣市都有訂定相關管理辦法，交通部表示，這部分有需要的話可以協助地方訂定自治條例規定，也會研議訂定全國性的指引。

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消基會董事暨交通委員會召集人李克聰說，對於相關拼裝電動車包含使用範圍、保險機制以及車輛檢驗機制等，地方政府都應該要用定型化契約的方式來規範，否則相關亂象可能會擴大。

國立高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨也認為，觀光旅遊遊客安全最重要，不管什麼樣的運具都要以安全合法為基調，因此地方政府應該要重視，訂定相關管理規則，讓駕駛、電動車跟騎乘環境都要有一定的規範，否則一直拖下去，租用者越來越多，危險就會越來越擴大。（編輯：李亨山）1140422