台灣虎航招考空服以高雄為基地 到考率近9成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北26日電）台灣虎航以高雄為基地招考空服員，短短2週吸引2000名求職者報名，近1000名通過審核今天進行初試，到考率將近9成，5月進行複試，預計錄取者今年下半年報到。

台灣虎航日前宣布以高雄為基地，首次進行客艙組員招募並開放履歷投遞，台灣虎航今天發布新聞稿表示，短短2週內便吸引了近2000名求職者報名，報名相當踴躍。

台灣虎航說，經初步書面資料篩選後，近1000名求職者符合資格，可參與初試甄選，今天初試到考率將近9成，複試預計於5月3日進行，錄取的客艙組員，將於今年下半年進行報到。

台灣虎航營運長賴俊廸說，台灣虎航現已營運多條高雄出發的國際航線，且南部地區的旅運需求暢旺，未來也將持續評估有潛力的航點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賴俊廸指出，台灣虎航有多個航點為桃園、高雄雙城執飛，相信也可吸引外籍旅客來台規劃行程時，不須走回頭路，一次體驗台灣的多重旅遊魅力。

台灣虎航表示，除了招募客艙組員外，另有其它多個內勤職缺，對航空產業有興趣的應試者，可至104人力銀行查看相關職務。（編輯：陳政偉）1140426