布袋鎮好美里海灘休憩升級 公廁、簡易沖洗5/3啟用

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（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）嘉義布袋鎮好美里沙灘每逢假日吸引不少民眾遊玩，但附近沒廁所相當不便；觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處斥資新台幣2000萬元興建遊客服務設施提供廁所、簡易沖洗，5月3日正式啟用。

雲嘉南管理處在好美里沙灘入口處旁興建遊客休憩設施，包括公廁、沖洗手腳設施，日前竣工完成驗收；處長徐振能告訴中央社記者，5月3日將在此舉辦「袋走好美」淨灘活動，休憩設施也正式開放使用。

徐振能說，好美里自然保護區遊客服務設施，提供如廁、導覽、休憩及活動集會等功能，並串聯好美船屋、水漾森林及濕地生態等景點，可大幅提升旅遊品質。

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當地蔡姓民眾指出，好美里沙灘因近年來公私單位合作在此圍籬定沙、植樹，已增加30公頃沙灘，成為民眾假日遊憩熱點，但沒有廁所，大家都跑到防風林內大小便，製造環境髒亂，5、6年前開始向政府單位爭取設置廁所、簡易沖洗設施，終於在今年完成。

徐振能表示，雲管處曾將公私協力保護好美里沙灘事跡，以「好美里找回消失的沙灘」為題，於2022年參加荷蘭非營利組織「綠色目的地基金會」（Green Destinations Foundation）「全球百大目的地永續故事獎」競賽獲獎。（編輯：陳仁華）1140427