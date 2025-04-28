中華郵政慶母親節 攜手塩萃推郵購禮盒

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（中央社記者曾以寧台北28日電）母親節將至，中華郵政電商平台「i郵購」，即日起舉辦「寵i媽咪郵」優惠活動，並攜手台南北門鹽鄉在地品牌「塩萃」，推出限量「母親節聯名特規禮盒」，獨家於i郵購販售。

中華郵政今天透過新聞稿表示，為迎接溫馨母親節，電商平台「i郵購」即日起至5月26日止，舉辦優惠活動；並攜手台南北門鹽鄉在地品牌「塩萃」，推出限量1000盒「母親節聯名特規禮盒」。

中華郵政指出，「塩萃」為2024台灣燈會指定「百大推薦伴手禮」，主打天然純淨與高品質製程的海鹽商品，此次推出2款聯名禮盒，包含人氣隨手包漱口水，搭配鹽滷液態牙膏或牛奶海鹽皂，並隨盒附贈可愛「波波鴿」束口袋，兼具實用與收藏價值。

i郵購另集結多項人氣商品參與本次優惠活動，中華郵政說明，食品類有御椎茸香菇禮盒、桑椹果醬等；美妝類有台酒生技黑酵母酒粕青春露、SKII煥亮精華；蛋糕類有台南知名店家「阿嬤的珍藏」夏威夷豆生巧克力蛋糕、廣和蓁芋泥捲、法布甜檸檬小姐等多項優惠商品，全站本島免運。

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中華郵政表示，活動期間消費滿額可獲精美好禮，單筆訂單滿2500元即贈「波波鴿化妝鏡」，滿5200元再加贈「牛皮側背包」。此外，刷郵政VISA卡可享5%購物金點數回饋，利用i郵箱取貨再加送購物金點數，每週五卡友日還有滿1000現折120元限量優惠。

為回饋支持民眾，i郵購粉絲團亦推出「波波鴿的母親節任務」抽獎活動，只要在活動貼文按讚、標記送禮對象並留言，即有機會獲得「波波鴿印花樂化妝包」。詳細資訊可至「i郵購」（https://lihi.cc/emZzn）查詢。（編輯：吳素柔）1140428