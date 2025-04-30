高雄長庚藥瓶貼錯姓名標籤 衛生局將開罰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄30日電）高雄長庚醫院遭控給錯藥。高雄市衛生局表示，初步查察結果是病房護理人員在藥水瓶身上誤貼標籤，核對藥品符合處方，將依法處長庚5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

一名網友在社群媒體Threads上發文表示，小孩高燒住院，返家後發現藥水上貼的是別人名字，擔心住院時就被餵錯藥。病房護理長致電道歉，此事件是護理人員貼錯標籤，非拿錯藥、餵錯藥。院方今天透過文字訊息說明，此為人員誤植貼紙，並非給錯藥，將加強教育訓練。

衛生局今天下午透過訊息表示，未接獲當事民眾反映，但為保障民眾就醫權益，今天獲報後派員稽查。初步查察結果是病房護理人員在藥水瓶身上誤貼標籤所致，核對藥品符合醫師處方。

透過 Google News 追蹤中央社

衛生局表示，將依法予以處分並督責院方進行病安異常事件通報，對異常原因及給藥流程積極檢討改善。因高雄長庚未盡督導之責，依醫療法處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

網友指出，孩子在21日高燒至高雄長庚住院，在26日出院返家，離院前領了3瓶藥水，其中包括住院期間服用過的藥水，經確認藥袋上是孩子的名字；但回家後要餵藥發現已開封喝了約一半的藥水，上面貼的是別人的名字和病號，令人擔心是否在住院期間就誤喝到別人的藥水。（編輯：郭諭儒）1140430