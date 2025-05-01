大學申請入學審查資料上傳系統開放 甄試5/15登場

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（中央社記者許秩維台北1日電）大學甄選入學委員會於今天上午9時起開放第2階段審查資料上傳系統，考生須於校系規定截止日前以網路上傳資料；另外，114學年申請入學管道第2階段甄試將於5月15日起舉行。

大學甄選入學委員會今天發布新聞稿指出，114學年申請入學管道已於3月27日公告第1階段篩選結果，通過篩選的考生還需於5月15日至6月1日期間參加第2階段指定項目甄試。

申請入學第2階段審查資料上傳系統於今天上午9時起開放，通過1階篩選的考生，須於校系規定繳交截止日前，將審查資料以網路（勾選）上傳至甄選委員會。

甄選委員會表示，由於課程學習成果、多元表現可使用學習歷程中央資料庫資料，考生登入系統時，須先針對通過1階的篩選校系設定「勾選學習歷程中央資料庫」或「自行上傳PDF檔」，每個校系僅限選擇一種繳交方式。

110學年後的高中畢業考生，可於審查資料上傳系統檢視並勾選第1至第6學期的學習歷程資料。109學年前已畢業的考生、非適用十二年國教課綱的高中畢業生、持境外學歷、同等學力報考生或青年儲蓄帳戶學生等，繳交方式一律採「自行上傳PDF檔」。

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另外，「專業群」班別（包括各專業群科、綜合高中專門學程、實用技能學程）的應屆畢業生，其高三「課程學習成果」、「多元表現」的學習歷程檔案於5月底才完成提交，此類考生繳交審查資料若選擇「勾選上傳」者，僅提供檢視及勾選第1至第4學期的學習歷程檔案。

「專業群」班別的應屆畢業生若欲繳交包含高三的學習歷程檔案，須選擇「自行上傳PDF檔」，自行將第1至第6學期的學習歷程檔案製作成PDF檔案上傳。（編輯：方沛清）1140501