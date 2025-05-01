台師大體育系推運動男女孩桌曆 所得助運動推廣

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（中央社記者許秩維台北1日電）台灣師範大學體育與運動科學系集結20名體育系學生，推出限量「運動男孩女孩桌曆」，展現運動之美與運動員精神，販售所得將捐贈運用在運動相關推廣活動。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，由體育與運動科學系推出的2026年度限量「運動男孩女孩桌曆」分為「動態視界」男孩系列與「運動無界」女孩系列兩大主題。

男孩系列「動態視界」有別於傳統運動攝影著重於動作的爆發力，精選各自代表一項運動專長的8名男性運動員，透過精心設計的肢體角度與光影變化，側重運動員沉穩自信的凝視與內斂風采。

女孩系列「運動無界」則取景大自然，邀請12名女性運動員，各自代表不同運動，從春天的浪尖到冬天的雪場，貫穿四季，展現「女力綻放，踏上四季運動之旅」的主題，傳達運動員與自然共舞的和諧畫面，展現她們自由、真實、堅韌的特質，以及運動之美的多樣可能性。

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台師大體育與運動科學系學會會長劉昊昊表示，近年台灣選手在各種國際運動賽事的精彩表現，讓國人更關注體育，桌曆不僅是台灣體育發展的紀錄，更透過影像傳達「運動無需多言，看見他們，你就會懂！」的理念；今年更加入美學角度，試圖拆解過去運動的刻板印象，重新賦予「身體」作為風格載體的可能性。

台師大提到，「運動男孩女孩桌曆」公益計畫於即日起至5月14日在網路平台（https://forms.gle/8Kyj6Zk6EcFD4brF9 ）限量販售，收益扣除成本70%後將捐贈給「台灣運動好事協會」，支持更多年輕運動員與運動教育的推廣。（編輯：李亨山）1140501