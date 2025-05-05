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首批萊豬輸台 中市府稽查生鮮豬肉攤皆依規標示

2025/5/5 17:38
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（中央社記者郝雪卿台中5日電）澳洲進口「冷凍豬腳」成首批輸台萊豬，台中市經發局今天針對公有零售市場204家販售生鮮豬肉攤展開稽查，查核是否確實標示豬肉產地來源，核查結果所有攤商皆有依規張貼標示。

衛生福利部食品藥物管理署「豬肉儀表板」顯示，4月29日1批自澳洲進口的22.99公噸豬其他可食部位檢出0.001ppm萊克多巴胺。食藥署今天下午緊急舉行記者會說明，這批進口冷凍豬腳檢出微量萊克多巴胺，符合該類產品殘留容許量0.01ppm。

台中市政府經濟發展局今天展開公有零售市場全面稽查行動，針對市轄40處公有市場，動員75人次，針對204家販售生鮮豬肉攤，查核是否確實標示豬肉產地來源。

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經發局表示，市府向來重視食品安全與消費者知情權，除平時例行性查核外，針對此次事件已責成各市場管理單位，加強對全市公有市場豬肉攤商的查核密度，查核是否依規定標示豬肉來源，包含「國產」或「進口」明確標示，所有生鮮豬肉攤商皆有標示，少數有張貼位置不顯著或標示不清者已立即進行輔導，要求立刻改善。

經發局指出，為避免受罰，豬肉攤商應確實掌握所販售豬肉的來源，清楚標示豬肉原料的原產地，攤商如未依「食品安全衛生管理法」相關規定標示產地，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。為協助攤商符合法規，針對新進攤商亦會同步提供清晰標示樣板及宣導資源，提升市場整體食安管理水準。（編輯：李錫璋）1140505

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