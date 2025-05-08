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全台首座兒少心智病房年底完工 完善醫療系統

2025/5/8 13:18
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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）兒少也可能心理疾病纏身，現行卻與成人混合收治，無法提供更適切治療。衛福部為此投入約6590萬元，將在北、中、南打造兒少心智病房，首座設置於台大兒童醫院，預計年底完工。

趕在母親節前夕，衛生福利部今天發表第2期優化兒童醫療照護計畫，強調對兒童成長連續性與健康照護全面性重視，未來4年挹注新台幣135億元經費，擴大照護並整合兒童預防醫療與特殊發展需求。

除了身體健康，這次更關注到兒童及青少年的精神醫療照護。衛福部心理健康司簡任技正李炳樟會後接受媒體聯訪說明，衛福部投入約6590萬元推動「兒童（青少年）心智病房計畫」，將在全國北、中、南3地陸續布建兒童及青少年心智病房，規劃提供各12到16床服務。

全台首座兒童及青少年心智病房選址已確定，將設置於台大兒童醫院，預計今年底完工、共12床。李炳樟解釋，過去兒少與成人精神病人混合收治，無法依照年齡及診斷給予適切治療，且兒少需要比較大的活動空間，因此病床數不能像成人病房30至40床那麼多。

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他指出，兒少畢竟還在成長階段，需求更加具有多樣性，兒少精神醫療團隊包括專科醫師、心理師、社工甚至職能治療師，同時納入其他科別，在選址上也會希望以大型醫學中心為主，最好是兒童重症專責醫療機構，中、南部仍在接洽中。

建立兒少心智病房之外，李炳樟還提到行之有年的「嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫」，進一步把兒心醫療外展到安置機構、矯正學校等，盼強化兒少精神醫療照護服務。（編輯：李亨山）1140508

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