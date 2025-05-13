台鐵採購E500電力機車 7月投入觀光列車營運

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台鐵公司採購的E500新電力機車逐步交車，已有20輛投入營運，台鐵今天宣布，E500新電力機車除了3月中加入4列莒光號外，7月也將投入觀光列車牽引工作。

台鐵過去近30年以E1000型電力機車及GE機車作為推拉式自強號、莒光號及各型觀光列車牽引機車，隨著車齡增加，性能及車況逐漸下降，在108年向日本東芝公司採購68輛E500型電力機車作為後繼車型，E500型輸出功率達3888kw，較現有車型提昇38.9%，最高速度為140公里/每小時（營運速度130公里/每小時）。

台鐵「十年購車計畫」中重要的E500型電力機車112年9月起陸續交運來台，台鐵機務處處長鄭國璽今天在記者會時表示，E500新電力機車初期除了替駛推拉式自強號外，自今年3月17日起也有4列莒光號改由其牽引，預計7月將加入鳴日號、環島之星等觀光列車牽引工作。

鄭國璽表示，除了第一批採購的68輛E500型電力機車外，後續董事會核准增購20輛，合計88輛，規劃於116年底前交車完畢，目前30輛交車，部分還在試車中。

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鄭國璽表示，目前主要用來牽引莒光號、觀光列車的GE機車、推拉式自強號每百萬公里故障件數分別為14.7件、4.95件，希望透過新車隊陸續加入後，改善列車誤點狀況與降低故障率，預計由每百萬公里故障件數2.53件降至1件以下。

根據台鐵公布資料，「十年購車計畫」總經費約新台幣997億元、共1307輛，除了E500新電力機車88輛外，還有EMU3000共600輛、EMU900共520輛，R200柴電機車39輛，DR3200共60輛。（編輯：陳清芳）1140513