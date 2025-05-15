金城國中教師出題惹議 縣府：教評會決議是否停聘

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（中央社金門15日電）金門縣金城國中段考試題涉性別爭議，議員吳佩雯說，有陳情表示翁姓教師仍在學生群組帶風向，「毫無悔意叫學生去網路上筆戰」；縣府表示，此案將由教評會決議是否停聘涉爭議師。

金門縣議會第8屆第5次定期會，今天進行教育處業務報告，多名議員針對近日金城國中段考題目涉及性別爭議事件質詢。

金門無黨籍議員吳佩雯表示，試題中多道題目有影射名人情形，可能涉及公然侮辱等犯罪，應構成教評會停聘條件；此外，目前出題翁姓教師雖然請假，但她收到陳情，翁姓教師仍在學生群組帶風向，「毫無悔意叫學生去網路上筆戰」。

吳佩雯說，應徹底執行翁姓教師與學生隔離作為，不要再有帶風向情況，「我看對話內容，老師甚至疑似想糾舉出吹哨者」，性平委員會程序還是要照走，但學校應可成立教評會決議如何處置，並要求教育處1週內回覆後續處置狀況。

無黨籍議員董森堡說，要求縣府對此事發表回應，包括此事造成金門被污名化問題等，並要求縣府嚴格落實此次性平事件處分，結果應秉持公平公正公開原則處理。

針對此案處置程序，教育處長孫麗琪表示，因試題內容違反性平，經校安通報後已舉行3次性平會議，第1次決議受理並組成調查小組，第2次處理調查小組聘任，第3次會議已決定將此案進入教評會決議是否停聘。

孫麗琪說，目前進行程序包括性平調查、教評會等，如要停聘教師涉及身分改變，須給教師充分陳述意見時間，所以無法在第一時間停聘，但目前都照程序進行中，後續處理過程、結果等，也將完整整理後向議會報告。

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金門副縣長李文良表示，仍應考量此事對學生影響，將先安撫學生能進行會考，而懲處等程序都在進行中，縣府會緊盯相關流程，確保按相關法規、程序進行。

事件因由，有民眾在網路社群Threads上貼出某國中段考題目，其中多題涉及性別偏見等爭議，有網友指出是金門金城國中健康科考題；針對出題涉性別爭議，金城國中聲明指出，已有違反性平法規疑慮，依規定召開性平會議審議案件內容，並已依會議決議，啟動調查程序，後續將依調查結果、依法進行處置。（編輯：陳仁華）1140515