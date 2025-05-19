端午連假 省道估湧觀光車潮

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（中央社記者余曉涵台北19日電）端午連假即將到來，交通部公路局預估，5月29日下午起就會陸續出現車潮，30日到31日將在各大風景區湧現旅遊車潮，返回工作地的車潮則預計從31日下午開始至6月1日出現。

今年端午節連續假期自5月30日起至6月1日止，為期3天，預計將有許多民眾外出旅遊。

公路局今天發布新聞稿表示，預估端午節連續假期車潮自5月29日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮於5月30日至31日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從5月31日下午開始至6月1日出現。

公路局預估，省道易壅塞路段及時段，包含地區主要幹道，如台9線蘇花公路及南迴公路、台1線水底寮~楓港路段及台61線鳳鼻~香山路段、竹南路段及中彰大橋等。

銜接高速公路路段包含台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等，及重要觀光風景地區鄰近路段，包含台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台2線福隆及萬里~大武崙路段、台3線大溪及古坑~梅山路段、台21線日月潭周邊等。

為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸，公路局表示，從5月29日起到6月1日止，推出多項全國性共通國道（公路）客運優惠，提供返鄉及出遊旅客選擇，包含90條中長途國道客運路線享6折優惠價，搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠。

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公路局表示，5月29日起至6月1日止，針對東部地區推出兩項地區限定優惠措施，第1項為「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠。

第2項為持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵新台幣200元優惠，以上兩優惠須擇一使用。（編輯：管中維）1140519