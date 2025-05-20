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綠島及蘭嶼機場改建動工 估2027年完工

2025/5/20 12:15（5/20 12:26 更新）
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交通部民用航空局投入新台幣12億元改善離島澎湖縣七美、望安、台東縣綠島及蘭嶼機場，其中綠島機場（圖）20日動工，預計2027年7月完工。中央社記者余曉涵攝 114年5月20日
交通部民用航空局投入新台幣12億元改善離島澎湖縣七美、望安、台東縣綠島及蘭嶼機場，其中綠島機場（圖）20日動工，預計2027年7月完工。中央社記者余曉涵攝 114年5月20日
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（中央社記者余曉涵台東20日電）交通部民用航空局投入新台幣12億元改善離島澎湖縣七美、望安、台東縣綠島及蘭嶼機場，其中綠島及蘭嶼機場今天動工，相關外觀新建及改建工程預計2027年7月完工。

4機場航廈規模不大且老舊，民航局預計大改造；交通部表示，綠島及蘭嶼機場改建工程原訂2026年完工，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，整體外觀風貌新建及改建工程改為預計2027年完工。

交通部說，蘭嶼機場工程包含既有航廈增建與陸側環境改善等；綠島機場新建C型迴廊、既有航廈內外裝更新、宿舍棟改善與改善陸側環境等。

航廈內部設計，蘭嶼機場以達悟族為主題，展現在地文化及活力；綠島機場室內以黑潮為主題，採天然壁畫呈現各種豐富海洋生物， 象徵各種族間文化交流。

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交通部次長林國顯表示，蘭嶼與綠島是熱門觀光勝地，有豐富生態資源與獨特在地文化，但長期交通設施有限，影響居民往返便利與旅遊發展，工程將提供更舒適、高效交通服務，以具特色外觀設計與內部空間，塑造具地方代表性機場門戶意象，吸引更多旅客。

交通部說，完工後的蘭嶼與綠島機場將成為展示台灣自然與文化美重要窗口，及國際間認識台灣新亮點；七美及望安機場預計今年底招標。（編輯：李明宗）1140520

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