加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台南男子疑癲癇發作駕車衝撞1死1傷 5萬元交保
首頁 / 生活

花蓮老家協會挹注 玉里高中暖心食堂讓住宿生更飽滿

2025/5/22 10:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）玉里高中在「花蓮縣老人暨家庭關懷協會」支持下，在宿舍餐廳設置「暖心食堂」，讓住宿學生每週至少有一次額外營養補給，補充熱量與元氣，增強學習與運動表現。

國立玉里高中是花蓮南區唯一高中，住宿學生多數為體育班棒球隊、舉重隊、射箭隊及經濟弱勢背景學生，社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會執行長蔡智全與志工團隊，昨天到學校捐贈電磁爐2部、冷凍食品、飲品等豐富物資，啟動「暖心食堂」的愛心餐品分享行動。

民國94年成立至今的老家協會自許為「後山邊緣的護欄」，專門服務弱勢獨老及貧困家庭，特別是需要卻不符補助資格的案件，蔡智全說，未來將定期提供冷凍食品與其他生活物資，持續關懷學校住宿生日常所需。

蔡智全指出，協會長年致力於扶助貧困與弱勢家庭，這次設立「暖心食堂」，希望學生在宿舍中也能感受到如同家庭般溫暖與照顧，幫助學子無後顧之憂完成學業、追求夢想。

活動現場，學生們圍繞在滿桌物資前，臉上洋溢開心喜悅。高三李姓學生表示，每週一次的「暖心食堂」提供額外營養補充，不僅有助運動訓練，在課堂上也更有精神學習；高一張姓學生分享，感受到社會的愛與溫暖，珍惜這份關懷，未來也希望成為能回饋社會的人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

玉里高中校長詹坤達表示，這些資源得來不易，感謝協會長期關懷與愛護；孩子們在這樣環境中成長，不僅獲得營養補給，更從中學習感恩與回饋，這些愛心種子將在他們心中萌芽，未來傳遞到社會各處。

為避免資源浪費，協會與校方共同訂立「暖心食堂」使用規則及注意事項，教育學生珍惜食物、愛護物資。（編輯：陳仁華）1140522

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：