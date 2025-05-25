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歌手李翊君取得世新碩士學位 畢典獲傑出表現獎

2025/5/25 10:51
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（中央社記者許秩維台北25日電）以「雨蝶」、「諾言」等多首金曲紅遍華語歌壇的歌手李翊君，今年取得世新大學碩士學位，不僅完成自己童年的夢想，更於畢業典禮榮獲傑出表現獎。

世新大學今天發布新聞稿指出，歌手李翊君（本名李華苓）在離開校園近40年後，在學姊的推薦和鼓勵下重返校園，就讀世新大學上海學院傳播管理系碩士在職專班，順利完成學業的她，也於今年參加世新大學畢業典禮。

李翊君分享，自己在就讀碩專班的過程中，學到最重要的就是「毅力」，因為離開校園已久，在碩專班不會有人強硬幫忙安排讀書規劃，需要有一定耐力與毅力才能堅持下去；在面對職場高壓後，回到教室單純的上課，吸收新知識與能量，反而是一種心靈上的放鬆。

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在畢業典禮榮獲「傑出表現獎」的李翊君坦言，很不好意思，班上有許多同學的表現相當優異，更值得獲得這份榮耀，她萬分榮幸，感謝學校認可她的努力，視這份榮耀為極大的鼓勵。

李翊君也肯定世新碩專班的辦學理念，讓各界職場人士都有機會重返校園、充實專業，「學習永遠不嫌晚」，持續進修不僅提升知識能力，也豐富人生經驗；她也感謝世新大學的師長們的栽培與鼓勵，讓她在工作忙碌之餘，仍能持續精進自我。（編輯：方沛清）1140525

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