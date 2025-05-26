曼哈頓台味嘉年華 美食拚國家品牌

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（中央社記者廖漢原紐約25日專電）美國年度台灣盛會，紐約「台灣巡禮文化藝術節」今年進入第21屆，傳統美食與道地舞台表演今天繼續吸引數萬紐約客與觀光客到場，希望用台味讓美國民眾親自赴台一探究竟。

猶如嘉年華般的紐約台灣巡禮文化藝術節（Passport to Taiwan Festival），再度於曼哈頓人潮鼎盛的聯合廣場（Union Square）舉行，除了蚵仔煎、麵線、大腸包小腸、粽子、豬血糕與珍奶等台灣道地小吃外，舞台上還有濃濃的台灣秀場演出。

駐紐約辦事處長李志強、台北101董事長賈永婕、紐澤西州巴利塞德公園市（Palisades Park）市長保羅．金（Paul Kim）與紐約台灣商會會長林慶甫等人出席活動，介紹台式美食外，也邀請到場數萬民眾前往台灣。

保羅．金向大批觀眾表示：「台灣和台裔美人在紐約和紐澤西勤奮工作，關懷社區，我有許多台灣友人，他們認為自己是台裔美人。這活動慶祝台灣文化，也印證我們是台裔美人。」

台灣巡禮文化藝術節讓大紐約地區台僑與留學生難得聚集串門子，飄揚的家鄉口味更可一解思鄉之情；對紐約客與觀光客來說，挑動味蕾是拉近距離與拚來台旅客數字最有效的方法，華航與長榮航空也設攤提供資訊。

李志強說，比較特別的是紐約經文處也擺攤，主要是準備一些問題，一般民眾如果答對問題會贈送台灣小禮物，藉由這個方式讓更多人瞭解台灣。

美國台灣社團以輕鬆方式讓出席民眾知道台灣面臨的國際挑戰，台灣人公共事務會（FAPA）在活動中爭取國會友台立法的民眾簽名。

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台灣人公共事務會大紐約分會會長王啟安表示，希望可以招募更多紐約年輕學生與專業人士，讓台灣人公共事務會更年輕有活力，活動可以越來越有創意。

紐約每年有不少大型國家品牌活動，台灣巡禮文化藝術節超過20年歷史，已是每年5月當地著名年度國際性活動，台僑與台商團體攜手，希望持續提升台灣品牌。（編輯：張芷瑄）1140526