男車禍命危醫師路過搶命 門諾中西醫合療2個月重生

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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）王姓男子騎車上班途中發生車禍，當場失去呼吸心跳，醫師戎伯岩剛好路過，緊急施行CPR並隨救護車趕往急診；門諾醫院治療2個多月，經中西醫合療，如今能坐著輪椅向救命恩人獻花。

門諾醫院為他舉辦重生會，王男及母親見到救命恩人，緊握醫師雙手泣不成聲，意外當下第一時間相救的醫師戎伯岩回應，他只是恰好出現在那個時間，做了一般人都會做的事情。

門諾醫院今天說明，3月17日清晨年輕的漢堡店長騎車要去上班，途中遭遇車禍意外，碎裂車體割斷右頸靜脈，當場血流如注、失去呼吸心跳；恰巧路過的衛福部花蓮醫院腸胃內科醫師戎伯岩見狀衝上前，徒手壓住噴湧血柱施行CPR，並隨救護車一路衝往急診。

門諾醫院急診室內，心臟外科醫師黃振銘接手，見監測儀上僅50mmHg的血壓，立即啟動大量輸血機制，在48袋血漿支援下，醫療團隊耗時3小時縫合斷裂內外頸靜脈；術後卻面臨更嚴峻挑戰，因腦部缺氧導致深度昏迷，左半身幾乎癱瘓。

「我們設想：最好狀況是清醒但殘障，最壞是成為植物人」，黃振銘坦言，醫療團隊啟動「全時段監測模式」，神經外科每4小時調整降腦壓藥物，復健科啟動防止他肌肉萎縮。

門諾中醫部主任楊成湛結合中西合療，連續30天在加護病房針灸治療，甚至週日無償到院施針，終於讓王男四肢恢復知覺。

從台中趕來的媽媽日夜守候病榻，王男睜開雙眼首句話是「我想要上班」，讓醫療團隊紅了眼眶；但是，復健才剛開始，除短期記憶受損，左半身肌力也幾乎歸零，復健過程中更發現隱匿性骨折，再度緊急手術。

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重生會現場，醫院社工團隊準備慶生蛋糕及祝福小卡，同事們也送上花束，無法前來的同事錄影影片為他加油打氣。

門諾醫院總執行長張文信表示，在如此艱困情況活了下來，相信王男接受眾人的祝福，會成為一個更能夠幫助別人的人。（編輯：陳仁華）1140526