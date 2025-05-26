加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
日本戶籍國籍欄可填台灣正式上路 須加讀音、限制「閃亮名」
首頁 / 生活

男車禍命危醫師路過搶命 門諾中西醫合療2個月重生

2025/5/26 13:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）王姓男子騎車上班途中發生車禍，當場失去呼吸心跳，醫師戎伯岩剛好路過，緊急施行CPR並隨救護車趕往急診；門諾醫院治療2個多月，經中西醫合療，如今能坐著輪椅向救命恩人獻花。

門諾醫院為他舉辦重生會，王男及母親見到救命恩人，緊握醫師雙手泣不成聲，意外當下第一時間相救的醫師戎伯岩回應，他只是恰好出現在那個時間，做了一般人都會做的事情。

門諾醫院今天說明，3月17日清晨年輕的漢堡店長騎車要去上班，途中遭遇車禍意外，碎裂車體割斷右頸靜脈，當場血流如注、失去呼吸心跳；恰巧路過的衛福部花蓮醫院腸胃內科醫師戎伯岩見狀衝上前，徒手壓住噴湧血柱施行CPR，並隨救護車一路衝往急診。

門諾醫院急診室內，心臟外科醫師黃振銘接手，見監測儀上僅50mmHg的血壓，立即啟動大量輸血機制，在48袋血漿支援下，醫療團隊耗時3小時縫合斷裂內外頸靜脈；術後卻面臨更嚴峻挑戰，因腦部缺氧導致深度昏迷，左半身幾乎癱瘓。

「我們設想：最好狀況是清醒但殘障，最壞是成為植物人」，黃振銘坦言，醫療團隊啟動「全時段監測模式」，神經外科每4小時調整降腦壓藥物，復健科啟動防止他肌肉萎縮。

門諾中醫部主任楊成湛結合中西合療，連續30天在加護病房針灸治療，甚至週日無償到院施針，終於讓王男四肢恢復知覺。

從台中趕來的媽媽日夜守候病榻，王男睜開雙眼首句話是「我想要上班」，讓醫療團隊紅了眼眶；但是，復健才剛開始，除短期記憶受損，左半身肌力也幾乎歸零，復健過程中更發現隱匿性骨折，再度緊急手術。

google news透過 Google News追蹤中央社

重生會現場，醫院社工團隊準備慶生蛋糕及祝福小卡，同事們也送上花束，無法前來的同事錄影影片為他加油打氣。

門諾醫院總執行長張文信表示，在如此艱困情況活了下來，相信王男接受眾人的祝福，會成為一個更能夠幫助別人的人。（編輯：陳仁華）1140526

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：