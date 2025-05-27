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子宮內膜過厚恐罹癌 醫籲多囊等6族群定期檢查

2025/5/27 12:15（5/27 13:03 更新）
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醫師提醒，子宮內膜太厚需高度警覺罹癌風險，籲多囊性卵巢症候群、早發月經或晚停經者、從未懷孕或不孕女性、肥胖者（BMI大於30）、糖尿病與高血壓患者及有子宮內膜癌家族史者等族群，應定期檢查子宮內膜狀態，以預防癌症風險。（中央社檔案照片）
醫師提醒，子宮內膜太厚需高度警覺罹癌風險，籲多囊性卵巢症候群、早發月經或晚停經者、從未懷孕或不孕女性、肥胖者（BMI大於30）、糖尿病與高血壓患者及有子宮內膜癌家族史者等族群，應定期檢查子宮內膜狀態，以預防癌症風險。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）1名34歲女子求子多年，本以為是多囊體質導致難受孕，就醫發現子宮內膜過厚、竟罹癌。醫師提醒，子宮內膜太厚需高度警覺罹癌風險，籲多囊性卵巢症候群等6族群定期檢查。

「子宮內膜是胚胎著床的關鍵條件，但並非越厚越好。」禾馨宜蘊生殖中心副院長沈孟勳今天透過新聞稿說明，一般適合著床的內膜厚度約為 0.8 至 1.5 公分，太薄可能無法使胚胎著床，太厚則需高度警覺是否為慢性刺激性增生、息肉，甚至癌前病變或早期癌症。

子宮內膜增厚通常會出現月經不規則、異常出血等症狀。她提醒，正常情況下，月經出血天數約2到6天內會排乾淨，週期為每21到35天來1次，但若反覆出現異常出血或疼痛狀況，務必進一步檢查。

沈孟勳舉例如1名求子多年的34歲女子，原以為是本身帶有多囊體質才不易受孕，想藉由人工生殖療程協助求子，未料因檢查子宮內膜過厚，意外發現罹患初期子宮內膜癌，所幸經治療成功生下健康寶寶。

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沈孟勳解釋，這名個案本身為多囊性卵巢症候群（PCOS）患者，體重過重，長期月經不規則且排卵異常，是典型子宮內膜癌高風險族群。在進行超音波檢查時卻發現子宮內膜厚度異常偏厚，進一步安排子宮內視鏡檢查與搔刮手術，發現內膜有多處不規則突起。將檢體送驗後，確診為子宮內膜癌初期（FIGO stage IA），立即轉介到醫院進一步評估與治療。

除了多囊性卵巢症候群（PCOS）患者要當心，沈孟勳說，包括早發月經或晚停經者、從未懷孕或不孕女性、肥胖者（BMI大於30）、糖尿病與高血壓患者及有子宮內膜癌家族史者等族群，應定期檢查子宮內膜狀態，以預防癌症風險。（編輯：李亨山）1140527

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