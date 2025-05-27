高餐大校長遴選遭爆假學歷 李一民：抹黑造謠

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（中央社記者林巧璉、蔡孟妤高雄27日電）有媒體報導，國立高雄餐旅大學校長遴選候選人之一、副校長李一民博士學位不實。李一民表示，此為抹黑造謠，論文、學位資料屬實；校方也強調，遴選過程公開透明。

鏡週刊報導，有爆料指出正值校長改選的國立高雄餐旅大學，候選人之一的現任副校長李一民謊報國外博士學位，任教至今以不實學歷「騙了近30年」。

對此，李一民今天發聲明表示，自己所具英國博士學位及博士論文的相關證明資料，已經提供給遴選委員會，並證明無誤。

李一民批週刊爆料，是為了選舉所作的抹黑及造謠；試圖以博士學位屬性混淆視聽，企圖製造他假學位的假象，並為特定人士服務，令人遺憾。

李一民指出，過去學校在校長的選舉或續任期間，總是會看到那些無中生有、任意造謠抹黑的信函，來影響投票的選舉結果。事實上，這4年多來，學校的某些小集團一直用這樣的抹黑造謠的手法，影響校務工作的推動以及師生的判斷。

李一民呼籲大家相信遴選委員會的公正性及候選人的正當性，「學校的未來掌握在大家明智的判斷力上，不要再誤信黑函及謠言，造成對良善候選人不公平的對待。更呼籲所有的參選人及助選人還給學校一個乾乾淨淨、清清白白的校園」。

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國立高雄餐旅大學今天也發聲明表示，第五屆校長遴選過程，全程公開透明，票選出21位公正人士組成遴選委員會。

校方表示，3位校長候選人的學歷認證皆由委員會開會決議，相關會議紀錄及過程，皆放在學校官網「第五任校長遴選專區」，「非委員會一員，無權置喙，本校校長亦然！」（編輯：吳素柔）1140527