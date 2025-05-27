下半年試行專案開放旅宿移工？勞動部：研議評估

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）解決旅宿缺工，交通部觀光署說最快下半年公布有條件專案開放旅宿業移工方案。勞動部表示，跨國勞動力開放秉持本國勞工優先原則，相關產業是否開放，還在研議評估中。

交通部觀光署長周永暉今天接受媒體聯訪時說，旅宿業可望試行有條件專案開放移工，目前研議雇用移工方面必須要有條件，要先雇用本國勞工，像是中高齡、婦女優先等條件，後續觀光署還會再跟旅館公會以及業者進行討論，如果可行的話，下半年就可以對外公布試行方案。

至於會開放多少名額的移工，周永暉表示，要看業者的意願，才能夠知道名額多少，相關細節統一由勞動部對外說明。

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對此，勞動部表示，在跨國勞動力開放的議題上，勞動部一直是秉持本國勞工權益優先的原則，會在此原則下，兼顧產業用人的需求，未來會朝向延攬更多海外技術人力。

至於相關產業是否開放的討論，勞動部表示，目前還在和各主管部會研議評估中，會做最周全的思考。（編輯：李亨山）1140527