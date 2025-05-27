音樂治療師李昀儒6/11長笛獨奏會 票券收入捐東基

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（中央社記者盧太城台東縣27日電）台東基督教醫院合作音樂治療師李昀儒，將於6月11日在東基舉辦「月影笛語」長笛獨奏會及攝影展，票券及贊助收入將全捐贈東基「行動早療」團隊，這可能是她學習音樂生涯中最後一次個演。

台東基督教醫院今天發布新聞稿表示，25歲李昀儒是在台東地區服務的美國註冊音樂治療師（Music Therapist－Board Certified）；2022年在求學面臨繼續或中斷音樂治療師之路抉擇時，來到東基行動早療團隊實習，台東的環境令人療癒、行早治療師群的熱忱與溫暖，讓她重新燃起執業熱情。

東基表示，李昀儒取得美國音樂治療師證照後，2023 年起以台東為臨床工作起點，主動到各單位介紹、推廣音樂治療，陸續與社福機構、失智社區服務據點、日間照顧中心、心理諮商所、學校輔導系統、早期療育等單位合作，開創「行動音樂治療師」在台東服務先例，2023年12月開始與東基合作，為安寧緩和療護科合作音樂治療師，在病房內提供音樂治療服務。

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李昀儒接受媒體聯訪表示，與安寧共照團隊合作期間，查詢台灣有關安寧文獻過程中，看見台灣大學心理學系暨研究所相關研究，加上原本學生時期在音樂之外，對心理學就充滿興趣，來到東基行早團隊實習，真正認識了臨床心理師這個職業，也發現部分專業與音樂治療相關；於是決定赴台大進修臨床心理師，盼未來能將臨床心理、音樂治療與安寧緩和療護相互結合運用。

東基表示，在北上進修前夕將於6月11日晚間7時在東基恩典樓舉辦「月影笛語」長笛獨奏會，攝影展則先行開展，這也可能是李昀儒從小學習音樂生涯中最後一次個人音樂會及人生首場攝影展；長笛獨奏會採購票入場，台東場票券及贊助收入捐東基「行動早療」團隊。（編輯：陳仁華）1140527