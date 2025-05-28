高雄長庚攜中山大學 打造解剖及手術模擬創新中心

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（中央社記者林巧璉高雄28日電）高雄長庚與國立中山大學合作建置「竹梅源解剖及手術模擬創新中心」今天揭牌，此中心由長庚提供場地，中山大學負責教學規劃，打造兼具臨床實務與創新教學的專業訓練環境。

高雄長庚紀念醫院院長王植熙指出，中心每學年將為中山大學學士後醫學系與護理系等學生提供專業學習場地，進行實際操作與專業訓練，並將訓練融入臨床情境。透過解剖實驗課程，學生能夠深化基礎知識，並結合臨床手術技能，提升學生與專業醫師臨床能力。

中山大學校長李志鵬致詞表示，解剖及手術模擬創新中心的建置計畫獲得富林塑膠工業股份有限公司董事長王源林慨捐新台幣3000萬元，此為中山大學創校以來，非校友身分的最大單筆捐款，用於中心室內裝修和新購設備，為中山大學的醫學教育與臨床培訓提供關鍵支持。

李志鵬表示，中心將提供學生和專業醫學人員實際操作的平台，以深化對人體解剖學的理解，並精進手術技能及外科技巧訓練模式，天成圓滿公司董事長顏德和感佩大體老師們無私奉獻，捐贈寶塔及安置大體老師們的身後事宜。

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中山大學副校長暨醫學院院長陳彥旭表示，中心配備業界頂尖負壓空調與抽氣系統，結合手術等級的LED燈與4K無線攝影，讓教學現場更清晰、更精準，有效強化學生對組織構造與操作步驟的理解。

高雄長庚說明，中心每學年將為中山大學學士後醫學系23名學生提供完整且系統化的大體解剖訓練課程，協助學生奠定解剖學基礎，深化臨床技能應用，未來也將擴展功能至臨床醫師進修與手術模擬訓練。（編輯：張雅淨）1140528