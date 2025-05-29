邱泰源：快篩通路持續鋪貨 可先至超商連鎖藥局購買

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（中央社記者曾以寧台北29日電）國內COVID-19疫情來勢洶洶，不少民眾憂買不到快篩。衛福部長邱泰源今天表示，抱歉這是生產鋪貨過程，目前已先鋪貨3大超商、連鎖藥局，民眾可先至連鎖藥局及超商購買。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已連7週上升，根據衛福部疾病管制署最新統計，5月18日至24日門急診就診計4萬1402人次，較前1週上升113%，且高於去年同期2萬3555人次；預估疫情高峰延後至6月底、7月初，高峰就診人次上修至15到20萬。

立法院社福及衛環委員會今天審查「兒童托育服務法草案」及「病人自主權利法部分條文修正草案」等案。邱泰源出席，並在會前接受媒體聯訪。

被問及COVID-19藥物整備狀況，邱泰源表示，主要藥物倍拉維（Paxlovid）還有45萬人次，而過去每波中，最高峰使用量約為18萬人次，因此藥物數量仍非常足夠。

至於快篩部分，則是因為通路問題，邱泰源說明，其中在4大超商部分，有3大超商已鋪貨下去，第4個超商系統也很快鋪下去；藥局部分，會先鋪貨連鎖藥局，個別藥局有些過去就沒有在賣，這次也不一定會賣，所以請民眾可優先到超商及連鎖藥局購買。

快篩鋪貨進度，邱泰源說，廠商日以繼夜，大概可以鋪貨到60萬劑，下個禮拜會鋪到120萬劑，數量會是預估生病人數幾倍；抱歉因為這個生產鋪貨的一個過程，所以差了一兩天，但應該很快就全部都有。

媒體提問，疑似有發生舊抗病毒藥物被收走，新藥物還沒送到狀況。邱泰源說明，目前可能僅新北市有發生這樣情況，過期藥物當然要回收，新藥物也已在昨天下午送到核心藥局，並將由核心藥局配送給各個藥局，應馬上就可解決。

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台北市1歲男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳虐待死亡，監察院通過糾正衛生福利部、新北市政府及台北市政府，今天下午將開記者會說明。

對此，邱泰源表示，兒少安全是衛福部一直在努力的，最近也花很多時間檢視相關法律、各種制度，今天也將在立法院討論「兒童托育服務法草案」。（編輯：陳仁華）1140529