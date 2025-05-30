台語辭典增俗諺40筆 「放尿攪沙袂做堆」等入列

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（中央社記者陳至中台北30日電）教育部台灣台語常用詞辭典近期新增詞目770筆，其中新增40筆俗諺包括「放尿攪沙袂做堆」、「教歹囡仔大細」等。教育部今天表示，辭典如實收錄生活用詞，並經專家審議。

教育部台灣台語常用詞辭典（舊稱台灣閩南語常用詞辭典）近期新增770筆詞目，包括一般詞彙280筆、台華共同詞450筆、俗諺40筆，公告於辭典網站，供民眾查詢使用。

這一波收錄的俗諺中，許多都膾炙人口，經常出現在影視劇中。例如「教歹囡仔大細」指長輩不良言行舉止，會讓孩子觀念偏差；「拚甲流汗，予人嫌甲流瀾」指認真做事做到汗流浹背，卻被人嫌棄到口沫橫飛。

另外，「別人的錢開袂疼」是花別人的錢不心疼，指占便宜不手軟；「斬人的稻仔尾」為收割他人成熟的稻穗，比喻竊占他人辛勞成果。

有趣的是，這次收錄的俗諺許多與排泄物有關，例如「欲哭無目屎」是想哭卻掉不下眼淚，形容極度哀傷；「放屎也疼，放尿也疼」比喻遇到兩難而顧此失彼，左右為難。

至於「放尿攪沙袂做堆」，教育部台灣台語常用詞辭典解釋為尿和沙子攪拌在一起，無法結成塊，比喻團體中的人各自為政、不團結。

除了俗諺，這一波也新增一些罵人的詞彙，例如「夭壽骨」是罵人短命鬼，指人缺德；「無臭無潲」是說人不像樣、沒道理；「絞群絞黨」通常指成群結夥不做正事的人們。

教育部表示，台語辭典的收詞標準，是以日常生活中使用得到的常用詞且具台語特徵的詞形為主。前期蒐集多部坊間具代表性的字、辭典及教科書、期刊、文學著作、謠諺等相關文獻，建置總資料庫，挑出詞彙出現次數較高的列為主要詞目。

後續為補足文獻疏漏，再參考各項台語相關計畫所蒐集的語料，以及各界提供的常用詞建議，希望能如實蒐集並記錄生活用詞。

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教育部表示，辭典收錄的詞彙，都經過編審委員審議，逐一確認用字、音讀、釋義、舉例等資訊後，才公告於辭典網站，供民眾查詢使用。

教育部指出，考量民眾使用需求，以及新興詞彙快速增加，後續將持續蒐羅資料並納入基礎詞庫，再依上述辭典編輯流程陸續增補。（編輯：戴光育）1140530