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端午連假第2天 警方預估午後國5有北返車潮

2025/5/31 13:16
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣31日電）宜蘭警方表示，今天端午連假第2天，預估午後國道5號將出現北返車潮，明天更是北返車潮最高峰，建議用路人做好行程規劃。

宜蘭縣警察局交通隊指出，今天仍是端午連續假期，縣內熱門景點如國立傳統藝術中心宜蘭園區、大溪漁港、烏石港等，會逐漸湧入人潮及車潮。

交通隊表示，今天午後，國5預估將出現這次連假首波北返車潮，車多壅塞情形恐持續至深夜。此外，明天為北返車潮最高峰，建議用路人可利用上午時段或0時至凌晨5時國道暫停收費時段出發，避開尖峰車潮。

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警方表示，端午連假期間將與協勤民力在國5沿線各匝道口，待命疏導車流，維持行車秩序；如遇國5各匝道口嚴重回堵時，將即時反映給交通部高速公路局坪林交通控制中心，彈性調整匝道儀控時間，緩解排隊情形。

交通部公路局東區養護工程分局表示，今天蘇花路廊南北雙向車流全線順暢。（編輯：方沛清）1140531

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