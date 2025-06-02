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四技二專甄選4.1萬人報名 3.6萬人通過一階篩選

2025/6/2 10:33
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（中央社記者許秩維台北2日電）114學年度四技二專甄選入學第1階段篩選結果今天公告，共3萬6421個名額，4萬1714人報名，3萬6800人通過篩選，通過率88.2%，通過篩選的考生還須參加第2階段甄試。

技專校院招生委員會聯合會發布新聞稿指出，114學年度四技二專甄選入學提供3萬6421個名額（含青年儲蓄帳戶組），考生至多可報名6個志願校系，第1階段篩選結果於今天上午10時在四技二專甄選入學網頁公布。

114學年度四技二專甄選入學有4萬1714人完成第1階段報名，3萬6800人通過第1階段篩選，篩選通過率88.2%，比113學年度略降；通過篩選的考生須於6月6日至13日報名第2階段指定項目甄試，並上傳學習歷程備審資料。

技專聯合會表示，第2階段備審資料自6月6日上午10時起開放上傳，繳費查詢為獨立系統，兩系統作業互不影響，考生可自行決定操作順序，提醒考生務必於各校所訂截止時間內完成第2階段報名（含備審資料上傳）及繳費。

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考生在網路上傳（或勾選）學習歷程備審資料時，須就「勾選中央資料庫學習歷程檔案」或「自行上傳PDF檔案」，擇一方式繳交，未有中央資料庫學習歷程檔案的考生，備審資料上傳模式一律為「自行上傳PDF檔案」。

技專聯合會提醒，上傳模式經確定送出後，不得再更改；檔案勾選或上傳後，只要還未執行最後確認動作前，都可重新上傳更改檔案，但完成上傳確認後，就不得再重傳更改資料；上傳備審資料後，務必再次進入上傳系統，查看校系（組）、學程的確認狀態欄，如出現「已確認」字樣，才代表已成功完成上傳。（編輯：張雅淨）1140602

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