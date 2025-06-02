AirAsia首條九州航線 台北-福岡8/15開航

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（中央社記者余曉涵台北2日電）鎖定日本旅遊市場，廉價航空AirAsia今天宣布，台北-福岡航線將在8月15日開航，這也是AirAsia首條日本九州航線及在台灣的第13條直飛航線。

根據交通部觀光署統計，今年1到2月台灣旅客赴日本人數高達108萬9985人次，是最熱門的旅遊目的地。

鎖定日本旅遊市場，各大航空公司近期仍陸續開闢日本航線，繼台灣虎航近期開航日本大分、鳥取；星宇航空日前開航神戶、8月起將期間限定開航宮古島；中華航空復飛石垣島；長榮航空開航神戶等航點之後，AirAsia也將在8月15日開航台北-福岡航線，並從即日起開賣。

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AirAsia今天發布新聞稿表示，台北-福岡航線從馬來西亞第二大樞紐城市沙巴（亞庇）出發，經由台北飛往日本福岡，為AirAsia首條進軍日本九州的航線，也是台灣市場第13條航線，將進一步拓展東亞航網，強化亞洲區域連結。

AirAsia說，透過第五航權開啟沙巴（亞庇）–台北–福岡的新航線，這不僅是沙巴作為馬來西亞第二大樞紐的重要里程碑，更體現AirAsia致力於串聯亞洲、推動旅遊與經濟發展的承諾。（編輯：吳素柔）1140602