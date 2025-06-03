公職獸醫荒 公會：不開業獎金上路後助改善

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）行政院核定6月1日起，公職獸醫師（佐）每人每月將增加新台幣1萬元至3萬元的不開業獎金。中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫說，這有助改善公職獸醫人力不足現況。

譚大倫告訴中央社記者，現在中央與地方的公職獸醫都嚴重不足，地方動保單位少了約4成，中央也不足1到2成，幾乎都是1人要做2人的事，而公職獸醫的壓力比民間動物醫院醫師大，還要面對動保團體、民眾陳情等問題，有人覺得不如去民間動物醫院，待遇好又較受尊重，近幾年想考公職獸醫的人愈來愈少。

譚大倫舉例，去年高考需要的公職獸醫名額有30多人，實際報考才10幾人。

譚大倫說，公會近幾年積極爭取公職獸醫應有不開業獎金，否則人才只會加速流失，很可能1人要做3到4人的工作，會是防疫檢疫上一大挑戰，感謝總統賴清德與行政院長卓榮泰大力支持，相信有助改善公職獸醫人力不足現況。

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譚大倫說，公職獸醫現在的工作量比從前大很多，台灣獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為口蹄疫、非洲豬瘟及傳統豬瘟非疫國，這是非常不容易的事，公職獸醫功不可沒。

農業部統計，目前全台領有執照的獸醫約5000多人，公職獸醫是942人。（編輯：李亨山）1140603