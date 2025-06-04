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大學申請入學5日起登記志願序 4.8萬人具資格

2025/6/4 10:11（6/4 10:21 更新）
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圖為學測考生在試場專心複習。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北4日電）114學年大學申請入學有5萬4842個名額（含外加），各大學總錄取名額（含正備取）合計12萬530個，4萬8885人有登記資格，6月5日至6日開放錄取生上網登記就讀志願序。

大學甄選入學委員會今天發布新聞稿指出，114學年大學申請入學第2階段指定項目甄試已舉行完畢，各校皆已公告錄取結果，獲錄取的考生（含正、備取生）應於6月5日至6日（每日上午9時至晚間9時）上網登記就讀志願序，接受統一分發。

根據甄選會資料顯示，114學年大學申請入學有5萬4842個名額（含外加），7萬9001人報名，各校正取名額5萬2712個、備取名額6萬7818個，總錄取名額12萬530個，4萬8885人有登記資格。

申請入學錄取生若同時經繁星推薦第8類學群錄取者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受分發；申請入學錄取生若同時經台北教育大學音樂系、台北藝術大學音樂系及美術系錄取並完成報到者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受分發。

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另外，114學年「離島地區及原住民籍高級中等學校應屆畢業生升學國（市）立師範及教育大學聯合保送甄試」錄取生及「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫公費生甄試」錄取生，也須同時與申請入學錄取生於登記期間內完成網路就讀志願序登記，接受分發。

甄選會提醒，錄取生無論僅錄取單一校系或多個校系，均須於規定期間內，上網完成就讀志願序登記，否則視同放棄錄取資格，不予分發；統一分發結果預定於6月12日上午9時起在大學甄選入學委員會網站公告，不另寄書面通知。（編輯：黃名璽）1140604

#大學申請入學
#離島
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