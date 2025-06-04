首屆台灣觀光永續獎 41件專案或人物獲肯定

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（中央社記者余曉涵台北4日電）首屆台灣觀光永續獎得獎名單今天出爐，共33個單位、41件優秀專案或人物獲獎，其中，台灣觀光創新協會理事長李奇嶽及雄獅旅遊董事總經理黃信川等人獲得觀光傑出人物獎。

台灣永續能源研究基金會為擴大倡議觀光產業落實ESG永續發展理念，今年首度頒發台灣觀光永續獎，並舉辦首屆台灣觀光永續論壇，要建立業界共同參與及交流的平台。

台灣觀光永續獎設置「永續觀光傑出人物獎」、「觀光ESG綜合績效獎」、「永續旅行社獎」、「永續旅宿獎」、「永續旅遊目的地獎」、「永續觀光創新獎」、「永續觀光教育推廣獎」、「永續觀光工廠獎」及「合作夥伴獎」等9個獎項，今年獲獎名單今天出爐，共33個單位、41件優秀專案或人物獲獎。

台灣永續能源研究基金會表示，觀光ESG綜合績效獎由雲品國際酒店奪下「典範」榮譽，同時抱走永續旅宿與永續觀光創新兩座單項金獎。

永續旅行社部分，原森旅行社、雄獅旅行社奪金，雄獅旅行社同時獲得永續觀光創新、合作夥伴兩座單項銀獎，以及ESG綜合績效楷模獎，黃信川獲選觀光傑出人物獎。

李奇嶽以推動低碳旅行品牌化為目標，協助交通部觀光署日月潭國家風景區管理處、台東縣池上鄉、南投縣中興新村、草屯、集集與頭社地區等地，導入旅遊行程碳足跡盤查與輔導作業等，獲得觀光傑出人物獎，

李奇嶽說，感謝評審團的肯定及工作團，在地方參與業者的共同努力下，成功爭取到家樂福、台灣高鐵、廣隆光電、工研院等企業積極參與體驗行程，展現產業界對ESG與低碳轉型的支持。

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李奇嶽指出，透過導入低碳運具（如電動船、電動輔助自行車），並結合在地食農教育，有效減少碳足跡，依據實測與台北城市科技大學永續觀光研究中心的核查後，以協會輔導的日月潭二日遊程的碳排放可由一般自駕的91公斤降至45公斤，減碳率超過50%。

對於無法避免的碳排，李奇嶽表示，透過禾豐碳中和公司購買碳權並獲得黃金標準的碳註銷認證，讓綠色旅遊更具市場競爭力與制度基礎。（編輯：管中維）1140604