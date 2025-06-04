綠議員質疑停七停車場工程圖利廠商 竹市府否認

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（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）民進黨新竹市議會黨團今天召開記者會，指竹市停七停車場續建工程預算增加，停管設備竟是從新竹棒球場地下停車場挪用，市府疑似透過減項發包圖利廠商，將向監察院檢舉告發。

對此，新竹市政府交通處長倪茂榮表示，為降低停管設備營運維護成本，民國111年11月變更停七停管設備設計，改以開口合約由廠商施作停管系統。另，因新竹棒球場暫停營運，考量停管設備久未使用易故障損壞，故調度至停七先行使用，絕無圖利廠商。

民進黨新竹市議會黨團今天中午召開記者會，黨籍議員施乃如指出，位於西大路的停七停車場於民國109年設計圖初稿時，就明確納入完整智慧停車管理系統，但到了112年4月的續建工程定稿，相關設備竟遭刪除，機電設施規劃大幅縮減。

民進黨竹市議員楊玲宜指出，竹市府為讓流標的停七續建案順利招標，主動將其停管設備減列，等到建築物主體都快完工時，才「忘了」採購停管設備，疑為了亡羊補牢，趕緊將新竹棒球場的停管設備挪用。

楊玲宜質疑，市府因不當減項發包，造成停七停車場失去停車功能，這是嚴重的行政怠惰跟行政疏失，後續還透過契約變更方式追加預算，截至目前停七的總造價已超過新台幣3億元，相較原本預算增加6800萬元，竟不包含停管設備費用，明顯規避政府採購法約束。

楊玲宜指出，呼籲新竹市政風處徹查停七續建工程，民進黨團將向監察院告發，避免出現人謀不臧、圖利廠商等不當情事。

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新竹市政府下午召開記者會，交通處長倪茂榮表示，原營造廠因進度嚴重落後，市府111年12月15日與原營造廠解約，由於缺工、缺料且原物料上漲，依市場行情訪價後公開招標續建工程案，絕無圖利廠商。

倪茂榮指出，停管設備建置涉及後續營運維護，111年11月就已簽准停七停管設備變更設計，續建工程無停管設備，改以開口合約方式進行。且因新竹棒球場暫停營運，考量停管設備久未使用易故障損壞，故調度至停七先行使用，後續新竹棒球場改善完竣啟用時，將使用全新停管設備。（編輯：林恕暉）1140604