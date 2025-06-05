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新竹以南及花東山區防大雨 晚起各地雨勢可望趨緩

2025/6/5 08:04（6/5 08:25 更新）
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圖為高雄市民眾撐傘擋雨。（中央社檔案照片）
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（中央社台北5日電）中央氣象署今天表示，滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，水氣仍多，各地有不定時短暫陣雨或雷雨，新竹以南及花、東山區易有短延時強降雨及局部大雨發生的機率；預估今晚各地雨勢可望趨緩。

今天是24節氣中的「芒種」，代表炎熱夏天的到來。氣象署指出，滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，鋒面結構雖較為鬆散，但台灣附近水氣仍多，大氣環境不穩定，各地有不定時的短暫陣雨或雷雨，今晨澎湖地區已有大雨發生，白天由於熱力加成作用，新竹以南地區及花、東山區易有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，至於其他地區也有局部短暫陣雨，預估今晚各地的雨勢可望趨緩。

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氣溫方面，氣象署表示，由於東北季風減弱，台灣附近漸轉偏東風，北台灣氣溫回升，預測北部及東半部高溫約攝氏27至29度，中南部地區可達31至32度，至於各地低溫約23至25度。

離島方面，氣象署表示，澎、金、馬均為短暫陣雨的天氣，澎湖25至28度，金門23至28度，馬祖22至25度。（編輯：李淑華）1140605

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