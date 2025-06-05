科技教育嘉年華6/7登場 免費手作課程寓教於樂

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（中央社記者陳至中台北5日電）「2025科技Fun手玩－科技教育嘉年華」7日、8日在國立科學工藝博物館舉行，將呈現22縣市、100所科技中心的推動成果，並提供多場免費手作課程，民眾可在互動中體驗科技。

教育部今天發布新聞稿指出，科技快速變遷，應讓孩子們從小就接觸、學習、甚至創造科技，培育具備創新思維和實作能力的現代公民。

由國民及學前教育署主辦，科工館、高雄師範大學共同承辦的「2025科技Fun手玩－科技教育嘉年華」活動，提供高互動性的教具，讓民眾感受動手實作的趣味，拉近民眾與科技間的距離。

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其中最受親子喜愛的「科技小學堂」，安排多場免費的手作課程，包括「仿生鳥凸輪玩具」，結合馬祖在地神話故事，利用凸輪原理上下跳動，模擬鳥類的飛行；另一場則是讓親子組裝童玩陀螺，運用各種材料改裝，學習陀螺運作原理及材料特性。

教育部強調，十二年國教課綱透過專題課程，整合跨領域學習，並與日常生活結合，讓學生從生活中發現問題，進而運用科技工具解決問題。（編輯：吳素柔）1140605