「我是海外特派員」北區培訓營6/7登場

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涉己新聞

（中央社台北5日電）中央社第8屆「我是海外特派員」北區培訓營將於6月7日正式登場。將由胡婉玲社長以「從國內到國外 全方位新聞人」為題，開啟北區培訓營課程。

為期兩天的培訓營課程豐富多元，讓每位同學不只是「知道」，更「做得到」。從記者思維、拍攝剪輯、議題理解，到媒體倫理與AI應變，這是一場打開新聞之眼的學習旅程課程內容扎實，還有機會免費出國實習1個月，拓展國際視野歡迎大專院校學子把握報名時機。

中央社「我是海外特派員」計畫作為旗艦級活動，響應聯合國永續發展目標（SDGs）第4項目標期盼能透過自身力量與資源實現教育的永續發展。8年來，中央社走遍全台大專院校，辦理170場全台校園巡迴新聞講座、北中南培訓營更是累積超過1500名學員，送出23名同學到海外實習。

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南區場次將於6月14日至6月15日在中華電信學院澄清湖會館（高雄市仁武區里仁勇路400號）舉辦。詳情請見 活動官網或可至臉書粉絲團「我是海外特派員」查詢。

第8屆「我是海外特派員」系列活動由文化部指導，並獲得中華電信、第一商業銀行、昇恆昌股份有限公司、兆豐銀行及兆豐銀行文教基金會贊助支持，盼讓更多青年學子持續擴展國際觀、提升媒體識讀素養，在人生旅程持續朝著新聞媒體夢想前進。（編輯：龍柏安）1140605