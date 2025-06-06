各地留意午後短暫雷陣雨 高溫上看33度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）中央氣象署今天表示，午後各地有局部短暫雷陣雨，西半部山區有局部大雨發生機率。今天各地高溫約攝氏30至33度，南部近山區溫度會再更高一些，沒下雨時感覺悶熱。

氣象署網站發布訊息指出，今天水氣稍多，清晨至上午西半部地區有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲的天氣，午後各地有局部短暫雷陣雨，西半部山區並有局部大雨發生的機率，外出建議攜帶雨具備用，前往山區活動請留意天氣變化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

氣溫方面，各地高溫約30至33度，南部近山區溫度會再更高一些，沒下雨時天氣悶熱，戶外活動請多補充水分，至於低溫普遍在24至26度。

至於離島天氣，澎湖為多雲短暫陣雨，金門、馬祖為多雲到晴，澎湖25至31度，金門24至29度，馬祖23至27度。（編輯：謝雅竹）1140606