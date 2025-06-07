對流雲系旺盛10縣市大雨特報 北北桃防大雷雨

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）受對流雲系發展旺盛影響，中央氣象署今天下午針對10縣市發布大雨特報，同時新北市、台北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，其中新北市烏來區、三峽區、新店區山區已出現暴雨。

中央氣象署發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

大雨地區為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣。

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氣象署另針對新北市、台北市、桃園市發布大雷雨訊息，慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

另外，新北市烏來區、三峽區、新店區山區出現暴雨，氣象署針對新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、大豹溪發布災防告警，提醒上述此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。（編輯：謝雅竹）1140607