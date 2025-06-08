自然保育國際研討會澎湖登場 探討挑戰與在地實踐

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（中央社澎湖縣8日電）「2025自然保育國際研討會」今天在澎湖登場，來自國內外學者專家近200人，將在3天研討會與實地探訪地質公園，共同探討自然保育的全球挑戰與在地實踐。

澎湖縣政府與國立台灣大學地理環境資源學系共同舉辦的「2025自然保育國際研討會」，今天在澎湖遊客中心國際會議廳舉行，由澎湖縣政府秘書長楊書舜與台大教授林俊全2人共同主持，除了師範大學等多所大學外，還有來自美、日、德、法、荷、菲律賓、澳大利亞、克羅埃西亞與香港等24個國家地區學者專家代表與會，是歷年來最為盛大。

楊書舜代表澎湖縣長致詞中表示，澎湖位於台灣海峽，擁有豐富且獨特的自然與人文景觀等深厚文化底蘊與珍貴自然地景，全縣已劃設為「澎湖海洋地質公園」，並設有「澎湖南方四島國家公園」和2處玄武岩自然保留區、9處自然紀念物及2處世界遺產潛力點，這些使澎湖成為台灣自然保育工作的重要據點，期盼透過此次研討會平台，與來自各地的專家學者深入交流、互相學習，共同推動自然保育向前邁進。

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為期3天的自然保育國際研討會，將聚焦「國家公園與保護區」、「地質公園與地質旅遊」以及「海洋資源與島嶼」等3大主題，國內外學者專家將發表專題演講與論文、小島嶼生態與地景保育的深度論壇，同時進行的澎湖海洋地質公園實地考察，進一步理解地質保育與社會經濟發展之間的互動關係。

台灣大學地理環境資源學系表示，此次研討會強調結合「自上而下」的政策協調與「自下而上」的社區參與機制，呼應聯合國、世界自然保護聯盟-世界保護區委員會（IUCN-WCPA）及聯合國教科文組織（UNESCO）全球地質公園等國際組織的理念，並以地質公園作為在地行動的實踐平台。台灣作為海島國家，擁有9座國家公園、10座地質公園與13處國家風景區。（編輯：李淑華）1140608