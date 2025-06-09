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空檔年逐夢免休學 台大探索學習獲教育創新肯定

2025/6/9 11:38
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（中央社記者許秩維台北9日電）台大創新設計學院推動「探索學習計畫」，提供學生不需休學、仍保有在學身分的「空檔年」學習選擇，累積163人次參與，今年更榮獲親子天下的「教育創新100」肯定。

台灣大學今天發布新聞稿指出，探索學習計畫自2021年推動，開放台大學士班在學生報名，最長可參與4個學期，學生僅需繳交1個學分費，即可獲得2學分認列；參與學生可實踐跨國教育、藝術創作、語言學習，甚至透過創業實踐夢想，計畫邁入第4年，累積163人次參與。

台大提到，2023年起，探索學習計畫更與台灣大哥大總經理林之晨創辦的「Jamie’s Gapyear Program」合作辦理說明會，鼓勵21歲以下大學生勇敢休學圓夢，迄今已有9名台大學生同時參與探索學習計畫與Jamie’s Gapyear Program，爭取新台幣100萬元圓夢基金投身創業實作。

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例如，台大政治系學生古蕓菁創立健康黑巧克力品牌「honeybunny」，使用屏東小農可可與有機椰棗製作無添加糖巧克力，打造友善身心的甜點體驗；台大心理系學生莊孟璇創立「inMotion動念」，提供企業工作坊，培養Z世代心理韌性軟實力，協助團隊提升專注力與幸福感。

探索學習計畫背後有22名來自台大11個學院的教師擔任「探長」，指導學生進行學習計畫。身兼總探長的台大醫學系教授黃韻如表示，探索學習並不是放牛吃草，而是台大自由學風的延伸與實踐，這4年來很高興看見學生在自由中找到目標、在挑戰中茁壯。（編輯：吳素柔）1140609

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