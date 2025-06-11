查獲黑市價百萬鯊魚劍 管碧玲籲守護海洋生物

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（中央社記者張已亷高雄11日電）海巡署等單位自3月起查緝違法販售保育類「鋸鰩」製品，總計查獲37支鯊魚劍，估黑市價逾新台幣160萬元。海委會主委管碧玲呼籲，沒有買賣沒有殺害，一起守護海洋生物生命權。

海洋委員會海洋保育署等單位今天在高雄市前鎮區舉辦「斷劍無聲，保育有聲」記者會，現場展示30多支遭非法買賣的保育類物種鋸鰩產製品（俗稱鯊魚劍）及鋸鰩牙齒，另由管碧玲等人拼合象徵「保育、執法、教育」等拼圖，傳遞守護海洋核心價值。

管碧玲表示，「鯊魚劍」多由珍稀軟骨魚類「鋸鰩」製成，外觀雖似藝術工藝品，實則為海洋殺戮遺骸，非常令人痛心，許多製品來源不明，往往涉及非法捕撈或國際走私，背後更牽動黑市供應鏈，「沒有買賣就沒有殺害」。

管碧玲指出，市面上販售的鯊魚劍有相當比例作為宗教用途，「祭拜應出於敬意，不應以殺戮為代價」，呼籲應選擇金屬或木製等友善材質替代，以保育推動文化，朝向永續未來。

管碧玲表示，每種海洋生物對維持生態平衡都具有關鍵角色，任何生物消失都可能引發整體生態系連鎖反應，因此，查緝是在守護整體海洋生態，並將持續強化海洋保育執法，加強民眾宣導，從源頭減少需求，讓非法製品退出市場。

海巡署偵防分署北門查緝隊一組主任林彥慶指出，自3月起與海保署等單位組成專案小組，查緝網路違法販售第一級保育類野生動物「鋸鰩」產製品，並將相關資料交由屏東科技大學初步鑑定，以作為偵辦依據，後續以誘捕偵查等方式，陸續逮捕15人到案，查扣37支鯊魚劍及86顆齒牙等證物，預估黑市價約160萬至180萬元。

林彥慶說，鯊魚劍因特殊形狀與象徵意涵，在民間信仰活動中常被用於儀式，而鯊魚劍上的牙齒數量也代表吉利象徵，因此零星的牙齒多半被作為增補用途。

林彥慶表示，依「野生動物保育法」第35條規定，保育類野生動物及其產製品，非經主管機關同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示，違者可處6個月以上、5年以下徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。

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對於遭查扣鯊魚劍後續處置，國立高雄科技大學漁業科技與管理系暨研究所教授蔡文沛表示，希望不以銷毀處理，而是能建立查緝樣本資料庫，或由學界透過DNA序列分析，了解生物族群特性等學術研究及教學用途。

海保署指出，極危物種「鋸鰩」為軟骨魚類，具有延長吻部，兩側有齒狀突起，身體扁平，鋸狀吻部上無肉質觸鬚，主要棲息全球熱帶、亞熱帶淺海，為禁止國際貿易物種。（編輯：李淑華）1140611

海洋委員會海洋保育署等單位11日在高雄市前鎮區舉辦記者會，現場展示30多支遭非法買賣的保育類物種鋸鰩產製品（俗稱鯊魚劍）及鋸鰩牙齒，海委會主委管碧玲（前）呼籲守護海洋生物生命權。中央社記者張已亷攝 114年6月11日