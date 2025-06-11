加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／交通部長陳世凱主持人事發布說明會
首頁 / 生活

查獲黑市價百萬鯊魚劍 管碧玲籲守護海洋生物

2025/6/11 14:54（6/11 15:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
海洋委員會海洋保育署與海巡署等單位組成專案小組，自3月起查緝網路違法販售第一級保育類野生動物「鋸鰩」產製品，陸續逮捕15人到案，查扣37支鯊魚劍及86顆齒牙等證物，預估黑市價約新台幣160萬至180萬元。中央社記者張已亷攝 114年6月11日
海洋委員會海洋保育署與海巡署等單位組成專案小組，自3月起查緝網路違法販售第一級保育類野生動物「鋸鰩」產製品，陸續逮捕15人到案，查扣37支鯊魚劍及86顆齒牙等證物，預估黑市價約新台幣160萬至180萬元。中央社記者張已亷攝 114年6月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄11日電）海巡署等單位自3月起查緝違法販售保育類「鋸鰩」製品，總計查獲37支鯊魚劍，估黑市價逾新台幣160萬元。海委會主委管碧玲呼籲，沒有買賣沒有殺害，一起守護海洋生物生命權。

海洋委員會海洋保育署等單位今天在高雄市前鎮區舉辦「斷劍無聲，保育有聲」記者會，現場展示30多支遭非法買賣的保育類物種鋸鰩產製品（俗稱鯊魚劍）及鋸鰩牙齒，另由管碧玲等人拼合象徵「保育、執法、教育」等拼圖，傳遞守護海洋核心價值。

管碧玲表示，「鯊魚劍」多由珍稀軟骨魚類「鋸鰩」製成，外觀雖似藝術工藝品，實則為海洋殺戮遺骸，非常令人痛心，許多製品來源不明，往往涉及非法捕撈或國際走私，背後更牽動黑市供應鏈，「沒有買賣就沒有殺害」。

管碧玲指出，市面上販售的鯊魚劍有相當比例作為宗教用途，「祭拜應出於敬意，不應以殺戮為代價」，呼籲應選擇金屬或木製等友善材質替代，以保育推動文化，朝向永續未來。

管碧玲表示，每種海洋生物對維持生態平衡都具有關鍵角色，任何生物消失都可能引發整體生態系連鎖反應，因此，查緝是在守護整體海洋生態，並將持續強化海洋保育執法，加強民眾宣導，從源頭減少需求，讓非法製品退出市場。

海巡署偵防分署北門查緝隊一組主任林彥慶指出，自3月起與海保署等單位組成專案小組，查緝網路違法販售第一級保育類野生動物「鋸鰩」產製品，並將相關資料交由屏東科技大學初步鑑定，以作為偵辦依據，後續以誘捕偵查等方式，陸續逮捕15人到案，查扣37支鯊魚劍及86顆齒牙等證物，預估黑市價約160萬至180萬元。

林彥慶說，鯊魚劍因特殊形狀與象徵意涵，在民間信仰活動中常被用於儀式，而鯊魚劍上的牙齒數量也代表吉利象徵，因此零星的牙齒多半被作為增補用途。

林彥慶表示，依「野生動物保育法」第35條規定，保育類野生動物及其產製品，非經主管機關同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示，違者可處6個月以上、5年以下徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。

google news透過 Google News追蹤中央社

對於遭查扣鯊魚劍後續處置，國立高雄科技大學漁業科技與管理系暨研究所教授蔡文沛表示，希望不以銷毀處理，而是能建立查緝樣本資料庫，或由學界透過DNA序列分析，了解生物族群特性等學術研究及教學用途。

海保署指出，極危物種「鋸鰩」為軟骨魚類，具有延長吻部，兩側有齒狀突起，身體扁平，鋸狀吻部上無肉質觸鬚，主要棲息全球熱帶、亞熱帶淺海，為禁止國際貿易物種。（編輯：李淑華）1140611

#海委會
#海洋委員會
#海洋保育署
#國立高雄科技大學
#海巡署
#管碧玲
#鯊魚劍
海洋委員會海洋保育署等單位11日在高雄市前鎮區舉辦記者會，現場展示30多支遭非法買賣的保育類物種鋸鰩產製品（俗稱鯊魚劍）及鋸鰩牙齒，海委會主委管碧玲（前）呼籲守護海洋生物生命權。中央社記者張已亷攝 114年6月11日
海洋委員會海洋保育署等單位11日在高雄市前鎮區舉辦記者會，現場展示30多支遭非法買賣的保育類物種鋸鰩產製品（俗稱鯊魚劍）及鋸鰩牙齒，海委會主委管碧玲（前）呼籲守護海洋生物生命權。中央社記者張已亷攝 114年6月11日
極危物種「鋸鰩」為軟骨魚類，具有延長吻部，兩側有齒狀突起，身體扁平，鋸狀吻部上無肉質觸鬚，主要棲息全球熱帶、亞熱帶淺海，為禁止國際貿易物種。（海洋保育署提供）中央社記者張已亷傳真 114年6月11日
極危物種「鋸鰩」為軟骨魚類，具有延長吻部，兩側有齒狀突起，身體扁平，鋸狀吻部上無肉質觸鬚，主要棲息全球熱帶、亞熱帶淺海，為禁止國際貿易物種。（海洋保育署提供）中央社記者張已亷傳真 114年6月11日
管碧玲
海洋日高雄戲劇展演 管碧玲：一起成為海洋後援會深化民眾海洋意識 管碧玲邀6/8參與國家海洋日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：