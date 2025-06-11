國高中生每20人就1人遇網路霸凌 醫建議5行動應對

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（中央社記者陳婕翎台北11日電）董氏基金會今天公布調查，4.9%國高中生1年內曾遇網路霸凌，估算達5.4萬人；網路霸凌與憂鬱有關，被霸凌者自傷等企圖，高於未被霸凌者近5倍。若遇霸凌，醫師建議5行動應對。

董氏基金會今天在記者會公布最新「青少年網路使用與心理健康調查」，這份調查在今年3至5月間以全台隨機抽取44所國高中職生為對象，有效問卷2507份，受訪者男性占53.5%，以8年級占最多。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，上網時間與青少年的心理健康狀況呈現顯著關聯。調查顯示，每天上網總時數超過6小時的青少年，在壓力感受、孤獨感，以及過去兩週內出現「明顯憂鬱情緒並需尋求專業協助」的比率，皆高於每天上網不到1小時的青少年。

調查指出，4.9%受訪者在過去1年內曾遭遇網路霸凌。若以113學年度全國國高中職學生人數約111.8萬人推算，估計有多達5萬4782名學生曾遭受網路霸凌。網路霸凌對青少年的心理健康與生活影響深遠，曾遭受霸凌青少年的自傷或有自殺企圖比例，為未曾遭受霸凌者的近5倍。

在遭遇網路霸凌時，多數青少年優先傾向和「同學或朋友」求助，占比32.3%，其次是「母親」占23.4%，選擇向「父親」求助僅為7.4%。向「學校輔導室老師」2.3%或「其他老師」4.4%求助的人數更少。值得注意的是，仍有高達17%青少年選擇不向任何人求助。

衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科主治醫師陳質采表示，現在世界虛擬和現實交錯，網路霸凌議題往往不僅限於網上，樣態更加複雜。以往對事物有意見，可能心中嘀嘀咕咕就過了，但現在可能是一時衝動直接分享上網，沒有考慮到可能造成的影響及情緒的渲染。

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陳質采說，面對各種即時性的留言互動，要試著學習面對批評的能力，培養新媒體的使用素養與情緒調節能力，讓自己不輕易受影響，能夠維持理性腦。如果碰到網路霸凌，可以採取「冷、閃、存、封、聊」5個關鍵行動。

陳質采說明，第1步要冷靜，不被帶節奏，不急著回嗆；第2步是先閃人，離開螢幕；第3步為截圖備份存證據，保護自己；第4步是封鎖帳號、檢舉言論，切斷惡意來源；第5步為找人聊聊，不用自己扛。（編輯：管中維）1140611

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。