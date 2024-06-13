網路霸凌傷青少 醫建議家長也學科技示範正確應對

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（中央社記者曾以寧台北13日電）董氏基金會調查發現，網路霸凌對青少年心理健康影響甚鉅。醫師建議，父母師長除了與孩子建立信任關係、讓孩子願意求助，也應學習網路和科技，陪伴孩子且示範正確應對方式。

透過社群平台分享自己的生活與觀點，幾乎已是現代青少年的生活日常，但青少年情緒也因此容易受影響，甚至形成網路霸凌事件。董氏基金會今天舉行「停止網路霸凌日」宣導記者會，宣導為社群互動立界線。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，基金會曾以全台國高中職生為對象，進行網路霸凌及憂鬱情緒現況調查，結果發現曾被網路霸凌者中，有半數總是或經常感到壓力對自己生活造成影響；有明顯憂鬱情緒須尋求專業協助者，與出現自我傷害企圖者，更是比未曾受過網路霸凌者，分別高出近5倍與10倍。

開業兒童青少年精神科專科醫師黃雅芬指出，與沒有網路的時代相比，近年憂鬱青少年明顯增加。網路上互動對象的真實身分和意圖，就連成人也難辨別，父母也難掌握孩子網路生活的心情變化，導致青少年常因此面臨更大的人際壓力，網路霸凌問題也難以解決。

黃雅芬提出3項建議，第1、父母師長可與孩子建立信任關係、讓孩子願意求助；第2、關注孩子生活變化，提供及時協助；第3、大人也應學習網路和科技，陪伴孩子且示範正確應對方式，共同成長。

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「網路也是真實的世界，要對自己的言行負責。」擔任活動代言人的藝人廖亦崟說，自己在網路上發表言論前，會考慮未來是否會後悔、想刪除，不隨意評論不熟悉的事物。

廖亦崟以和外甥相處經驗分享，不該禁止孩子使用網路，而是教導正確使用，並培養同理心，讓孩子懂得換位思考，「如果是自己，希望怎麼被對待？」廖亦崟並提醒，不要認為所有人的看法都應該與自己相同，應該要有勇氣與培養心理韌性，接納不同聲音。（編輯：管中維）1130613