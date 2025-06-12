越籍僑生半工半讀拚上研究所 落地生根努力圓夢

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）崑山科技大學資訊管理系產攜專班越南籍僑生潘氏美玲，來台7年期間兼顧工作及課業，不但已考上研究所，更在實習單位從打工僑生晉升為部門主管，結婚生子在台續寫人生篇章。

崑山科大應屆畢業生潘氏美玲今天告訴中央社記者，身為家中長女，因為家庭經濟條件拮据，從國中就開始半工半讀分擔家計及妹妹們的學費，為尋求更好職涯發展機會，高中畢業後選擇到台灣進修，考量能夠學習華語，即使在越南已有高中學歷，仍決定再讀一次高中。

潘氏美玲說，當時透過越南華語學校協助進入華德工家資訊科，再藉由建教合作模式培養實務能力，選填大學時，因對資管領域有濃厚興趣，加上產攜專班（「產學攜手合作」專班）一邊實習一邊上課，讓她有效平衡學習與生活，也為未來職涯發展奠定穩固基礎，因此成為第一志願。

她說，藉由產攜專班安排，在崑山科技大學就學期間接觸多元職務，曾於電子相關企業實習，學習工廠生產線作業，並接觸品管、倉儲管理等資訊管理相關工作，也曾在科技公司、傳統產業公司、冷凍物流與餐飲業領域兼職。

崑山科大指出，為了負擔在台生活開銷，同時支援在越南的原生家庭，潘氏美玲除了上課與實習，更需兼職多份工作，但仍藉由學校課程積極拓展資訊專業能力，考取多項實務證照，111年起連3年獲得僑務委員會頒發學行優良僑生獎學金，在校內外皆有優異表現。

校方指出，潘氏美玲在電子公司實習期間，由於工作表現優異，半年內就被提拔兩次，從基層晉升為組長，負責產線調配與人員訓練，憑藉流利中、英與越南語能力，甚至還會簡單台語，協助各國籍員工與主管溝通。

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校方指出，現年27歲的潘氏美玲一步步在異鄉築起穩固學業與職涯道路，也與高中時期打工認識的伴侶共組家庭，已育有1個女兒，在台灣落地生根。

潘氏美玲鼓勵其他來台求學的外籍生，或許一開始會辛苦，但只要堅持努力、不怕失敗，就一定有屬於自己的舞台，台灣是個溫暖的地方，給了她成長機會，未來將持續在崑山科大攻讀資訊管理研究所，於相關領域開展長遠職涯，續寫屬於自己的精彩篇章。（編輯：李淑華）1140612