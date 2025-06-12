調查：學生煩考試、家長重韌性 親子落差需對話

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（中央社記者陳至中台北12日電）一項調查顯示，學生最有感的困擾來自考試與補習壓力，但家長認為，自我管理、專注度、心理韌性的重要性，勝過考試成績。親子認知存在不小落差，需要更多對話。

台灣童心創意行動協會（DFC台灣）以線上問卷方式，調查全台國小三年級到國中三年級的學生、家長、教師，共回收1084份有效問卷，今天在台北舉辦記者會，公布「孩童未來關鍵能力調查」結果。

DFC台灣指出，大人與學生存在不小的落差，例如多數家長、教師認為相比自己的求學經驗，現在的學習環境已有改善，包括單向傳授的教學方式、填鴨式學習、成績至上等，改善幅度都有2到3成。然而，學生仍對學習感到壓力和無力。

調查問及在學習歷程中最大的挑戰，親師生三方最有共識的是「缺乏自信與心理韌性」。但仍有很高比率的家長（69.9%）、教師（77.4%）最憂心孩子缺乏自我管理能力，而學生僅42.6%自認如此。

學生最有感的困擾是來自考試與補習壓力（54.4%），但家長（25.3%）、教師（26.8%）相對低很多，並不認為是主要挑戰。

台北市和平實驗國小校長黃志順表示，大人的角度和孩子的感受出現落差，是再自然不過的事。當矛盾出現時，建議爸爸媽媽要「接住孩子」，先傾聽和理解孩子當下的感受，進而順著孩子的思考邏輯和脈絡，給予更多元、寬廣的角度和視野，一同分析和慢慢溝通，「前提是你得要相信你的孩子，他才有改變的機會」。

黃志順強調，親子間溝通的訣竅是「梳理」而非「說服」，後者是站在大人的權威，以為自己永遠要為孩子負責，往往又加上情緒勒索。正確的作法是在控制情緒下，和孩子一同理性地拆解、分析問題，而不是遇到問題就用「我吃過的鹽，比你吃過的米還多」來強壓。

桃園縣霄裡國小輔導主任李士豪表示，許多孩子各方面表現不錯，卻不敢將壓力或困難說出口。多年的教學經驗告訴他，當學生有情緒表達空間與學習自主權，反而更能穩定地學習與發展。無論家長、教師，需要多花一點時間，陪孩子經歷情緒、理解彼此感受，才能讓孩子有適應未來的自信。

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DFC台灣執行長許芯瑋表示，教育不該讓每個孩子變得一模一樣，孩子的學習歷程，不該侷限於以分數為核心的升學導向，而是在學習知識的同時培養自信。

許芯瑋指出，在教育現場，師生的緊密連結尤為重要，DFC邀請家長和社會大眾，一同培養孩子應對未來的「新3C關鍵能力」，包括自信與心理韌性（Confidence） 、人際連結（Connection）和行動實踐（Co-action）。（編輯：管中維）1140612