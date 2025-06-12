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新制勞退16億美元海外代操4業者出爐 視情勢撥款

2025/6/12 20:50
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（中央社記者吳欣紜台北12日電）因應淨零轉型趨勢，勞動部勞動基金運用局日前公開徵求新制勞退國外投資「全球氣候轉型被動股票型」受託機構，今天完成遴選作業，共4家業者獲選，將視經濟情勢適時撥款。

因應全球淨零轉型趨勢，勞動基金運用局將永續發展理念納入投資決策，日前辦理新制勞工退休基金114年度國外投資「全球氣候轉型被動股票型」委託經營公開徵求受託機構，預計擇優徵選4家受託機構，每家受託金額為4億美元，總委託金額共16億美元。

基金局今天發布新聞稿指出，已經完成受託機構遴選作業，4家取得簽約資格的受託機構分別為BlackRock Financial Management,Inc.、HSBC Global Asset Management（UK）Limited、State Street Global Advisors Singapore Limited及UBS Asset Management （Singapore）Ltd。

基金局表示，這次委任案以氣候轉型為核心投資主題，著重於支持在氣候轉型方面具有領先表現的企業，並兼顧各產業的均衡配置，以捕捉更廣泛的轉型投資機會，希望能在追求基金長期穩定報酬的同時，也善用資本市場的力量，發揮大型投資人的影響力，引導企業更重視環境永續，進而為全球的永續發展帶來正面影響。

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基金局指出，目前基金局管理的基金規模持續成長，為了追求長期穩健報酬，委任案規劃都會考量長期資產配置、積極布局國內外金融市場，多元分散投資於多種幣別與資產類型，當金融市場出現波動時，透過資產及貨幣間互有強弱的表現有助於平衡基金資產波動，進而達到分散風險、穩定整體基金收益的效果。

此外，也會委託具備不同投資風格的國際資產管理機構辦理國外投資，借助其專業管理能力與豐富的研究資源，進一步提升整體投資效益，未來將持續密切關注國內外經濟情勢變化，並適時辦理這次國外投資委任案的後續撥款事宜。（編輯：管中維）1140612

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