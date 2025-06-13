下週汽油有望持平或降1角 95無鉛估28至28.1元

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（中央社記者曾智怡台北13日電）美中重啟貿易談判，又逢中東緊張情勢升溫，國際油價應聲上漲，預估16日凌晨零時起，汽油價格不調整或調降新台幣0.1元，柴油調漲0.2到0.3元；其中，發油量最大的95無鉛汽油每公升估28至28.1元。

依照預測，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.5至26.6元、95無鉛汽油每公升28至28.1元、98無鉛汽油每公升30至30.1元、超級柴油每公升25.3至25.4元。

累算至6月12日，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）為67.80美元，較上週65.18上漲2.62美元。本週新台幣兌美元匯率為29.871元，較上週29.960元升值0.089元。

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依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.6元，柴油調漲0.6元。

若考量油價可能達平穩措施門檻，綜合計算後，估汽油不調整或調降0.1元，柴油調漲0.2到0.3元。台灣中油將於15日中午12時正式公布實際調整金額。（編輯：張良知）1140613