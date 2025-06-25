縣市教師甄試頻傳不公 全教總憂人為因素介入

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北25日電）全國教師工會總聯合會今天召開記者會指出，各縣市舉辦的教師甄試，近來出現公告就要求兼任行政職務、試教被評極端低分等亂象，疑似有人為因素介入，呼籲主管機關正視。

全教總理事長侯俊良表示，教師甄選是教育人員工作權取得與學校教育品質的關鍵門檻，理應專業導向，秉持依法行政及公平、公正、公開原則。近來卻屢遭不當操作或疑似人為因素介入，損害教師權益及學生學習權與受教育權。

侯俊良提到其中一個亂象，是在簡章中就將「兼任行政職務」列為教師甄選類科別，桃園市、新竹市、台北市都有學校曾出現類似情形，明顯是未依照學科別進行專業評量，使教甄淪為主次顛倒的通才競爭。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另一個亂象在於試教評分，全教總法務中心執行長林金財指出，高雄市曾出現部分考生獲得極端低分，讓人質疑是人為不當介入，影響甄選的公平性與公正性。試教評分應有明確標準，極端高分或低分都應有評分委員敘明理由並簽名負責，並提供合適的申訴機制。

侯俊良表示，教師甄選的公平性與專業性，是教育品質的命脈。當前亂象不僅侵害教師權益，更動搖社會對教育的信任，呼籲主管機關整頓，重建教甄的公信力。（編輯：張雅淨）1140625