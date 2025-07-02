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新北桃園金門中午逾38度 氣象署示警防極端高溫

2025/7/2 13:22（7/2 13:36 更新）
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圖為台北市內湖區機車族於陽光下停等紅燈。（中央社檔案照片）
圖為台北市內湖區機車族於陽光下停等紅燈。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北2日電）氣溫再升，根據氣象署網站，今天截至中午12時許，以新北市三峽區達攝氏38.4度最高，桃園、金門皆出現38度以上高溫。氣象署持續針對18縣市發布高溫資訊。

中央氣象署今天中午更新高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱，桃園市、金門縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現機率；台北市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。

氣象署2日中午發布高溫資訊。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
氣象署2日中午發布高溫資訊。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）

根據氣象署網站，今天截至中午12時許，氣溫以新北市三峽區38.4度最高，其次為桃園市蘆竹區38.2度、金門縣金城鎮38.1度、新竹縣竹東鎮37.3度；其他縣市部分，台北、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮等地都出現36度以上高溫。（編輯：李亨山）1140702

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