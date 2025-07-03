蛋雞場升級衛生環境 跑跳空間助產蛋率增逾1成

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）農業部畜產試驗所組成跨領域專家輔導團，協助傳統籠飼蛋雞場變更高級衛生，並導入新式設備，多了跑跳空間，產蛋率從75.8%提升至89.4%，同時將雞糞經乾燥處理轉化為肥料。

畜試所上午舉行記者會，介紹蛋雞場轉型革新之路。

畜試所所長黃振芳說，近年來極端氣候與禽流感等疫病威脅，對養禽產業造成極大的衝擊，生產效率與雞群整齊度不一，蛋價容易因缺蛋而波動。

另外，傳統蛋雞場常露天堆置雞糞，易孳生病原且造成空氣污染，黃振芳說，近兩年畜試所組成畜牧、獸醫與生物機電專家輔導團隊，協助蛋雞場業者導入水簾通風、省工設備，並透過改善飼養方式，讓蛋雞場升級。

畜試所副研究員蔡銘洋說，傳統蛋雞場是將蛋雞飼養在籠中，轉型的現代化蛋雞場採平飼，也就是讓雞有較開放空間可以跑跳運動，增加活動面積。

蔡銘洋說，蛋雞平均在120天大時，才會產蛋，之前必須供足夠營養及預防生病，才能長成健康的蛋雞。

蔡銘洋說，經畜試所輔導的蛋雞場，蛋中雞（還未達產蛋階段的蛋雞）整齊度由78%提升至86%，產蛋率由75.8%提高至89.4%以上，以1萬隻蛋雞規模的蛋雞場為例，產蛋率每天可多生產7箱蛋（1箱200顆），若以每箱約新台幣700元計算，每天可增加約4900元經濟效益。

蔡銘洋說，轉型後的蛋雞場，不需人工撿蛋，以4至5萬隻蛋雞場規模為例，只需2名工作人員就夠了。

輔導團隊也開發雞糞乾燥處理技術，將雞糞含水率降低至20%，減少臭味、控制病源，並加值成粒狀的肥料，輔導示範場成功取得符合國家標準的雞糞加工肥料登記證，促進資源再利用。

農業部於112至114年，推出增進畜牧業經濟韌性協助計畫，3年投入約10.5億元協助養雞場改善禽舍設備。

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畜試所統計，目前全台約有2500多戶蛋雞場，經過輔導改善升級約有1/10。

畜試所坦言，雞場轉型費雖由政府補助約一半，以蛋雞場為例，平均每隻雞轉型約1000元，不少雞農老齡化，轉型意願不高。（編輯：李亨山）1140703